Abdukodir Khusanov renovó contrato con Manchester City

Redacción FOX Deportes

Abdukodir Khusanov, de 22 años, firmó un nuevo contrato con Manchester City que lo vincula a la entidad 'Skyblue' hasta 2031, para recompensar, según un comunicado del club, "su evolución dentro y fuera del campo".

Continuing the journey 🩵 pic.twitter.com/NGkw6Enmzm — Manchester City (@ManCity) July 25, 2026

"Este es un gran día para mí y para mi familia. Estoy muy feliz de ampliar mi etapa en el City. He disfrutado de cada minuto desde que llegué a Manchester y siento que estoy creciendo y aprendiendo mucho como jugador", señaló el defensa en declaraciones para el club.

Khusanov llegó al City en el mercado invernal de 2025. Disputó 16 de los últimos 19 partidos de la Premier League, así como las finales de la FA Cup y la Carabao Cup, títulos que sumó a su palmarés. En total, acumula 47 partidos con los 'Cityzens', y estuvo entre los tres nominados al premio Jugador Etihad de la temporada 2025/2026.

El uzbeko tuvo palabras para el que será su nuevo entrenador: “Ahora tengo un nuevo reto, que es impresionar a Enzo Maresca y a su cuerpo técnico para asegurarme un puesto habitual en el equipo. Estoy decidido a conseguirlo. Ahora solo miro hacia adelante. Estoy listo para darlo todo y ayudar a que este club tenga el mayor éxito posible”.

Khusanov llegó al City por 40 millones de euros procedente del Lens, con el que había disputado 31 partidos en la Ligue 1. Es el primer uzbeko de la historia que juega en la Premier League y jugó con su selección en el Mundial de 2026.