Zach Charbonnet, sensible baja para los Seahawks

Redacción FOX Deportes

Los Seattle Seahawks estarán sin un elemento de poder en su ataque terrestre por el resto de su camino en los playoffs. El corredor Zach Charbonnet sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la victoria de Seattle en la ronda divisional ante los San Francisco 49ers, lesión que lo dejará fuera el resto de la postemporada y también durante 2026, reportó el insider de NFL Network Ian Rapoport, con base en fuentes informadas de la situación.

“Lo lamentable es lo de 'Charbs'. Tiene una lesión importante en la rodilla, desafortunadamente”, dijo el coach Mike Macdonald en Seattle Sports Radio. “Te rompe el corazón. Va a necesitar cirugía, así que estará fuera. Tiene un camino largo y duro para volver. Mi corazón está con él. Nuestras oraciones están con 'Charbs'. Lo queremos".

Seahawks RB Zach Charbonnet to undergo knee surgery, out for the remainder of the playoffs. pic.twitter.com/Bxq6Oat1gE — NFL (@NFL) January 19, 2026

Y añadió: “Este tipo es la definición de lo que significa ser un Seahawk. Absolutamente duro como pocos, gran compañero, gran ser humano. Lo deja todo en el campo, es detallista, desinteresado. Duele. Duele que esté pasando esto”.

Charbonnet cumplía el rol de poder en la ofensiva de Seattle detrás del titular Kenneth Walker III, acumulando 730 yardas en 184 acarreos y liderando al equipo con 12 touchdowns por tierra esta temporada.

Su ausencia se sentirá especialmente en la zona roja y en situaciones de corto yardaje. Ante San Francisco tuvo cinco acarreos para 20 yardas antes de salir lesionado.

La baja de Charbonnet obligará a los Seahawks a apoyarse aún más en Walker, quien castigó a los 49ers con 116 yardas y tres touchdowns en 19 acarreos. En dos partidos ante los Rams esta temporada, Walker sumó 167 yardas por tierra y dos anotaciones en 27 acarreos, además de seis recepciones para 108 yardas.