Ya no hay dudas: los Colts son el mejor equipo de la NFL

Redacción FOX Deportes

Los Indianapolis Colts dominaron a los Tennessee Titans con una victoria de 38-14 en el Lucas Oil Stadium, mejorando su récord a 7-1. Jonathan Taylor fue la figura del encuentro, con 153 yardas por tierra y tres touchdowns, mientras Daniel Jones lanzó para 272 yardas y tres anotaciones.

Por su parte, los Titans, con récord de 1-7, tuvieron dificultades para generar consistencia ofensiva. El partido dejó claro el poderío de los Colts en esta temporada.

Best record in the NFL 😤



The @Colts are 7-1! pic.twitter.com/T7x5xc0gA7 — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) October 26, 2025

El partido inició con series de jugadas controladas por ambos equipos. Los Colts abrieron el marcador con un gol de campo de 43 yardas de Michael Badgley, tras una serie de 10 jugadas y 53 yardas en 5:17 minutos.

Poco después, Jonathan Taylor amplió la ventaja con una carrera de 18 yardas para touchdown, completando una ofensiva de 8 jugadas y 73 yardas. La ofensiva de los Colts mostró precisión y efectividad en el primer tiempo.

Los Titans respondieron con un pase de 1 yarda de Cam Ward a Gunnar Helm para touchdown, tras una serie de 6 jugadas y 69 yardas en 3:55 minutos.

Sin embargo, los Colts retomaron la ventaja con un pase de 21 yardas de Daniel Jones a Michael Pittman Jr., en una ofensiva de 6 jugadas y 71 yardas en 3:30 minutos. Pittman Jr. aseguró la recepción cerca de la línea de banda, consolidando la anotación. El primer tiempo terminó con los Colts manteniendo el control del marcador.

En la segunda mitad, Jonathan Taylor abrió con una carrera de 80 yardas para touchdown, completando la jugada en 12 segundos. Más tarde, Daniel Jones lanzó un pase de 10 yardas a Josh Downs para otro touchdown, tras una serie de 8 jugadas y 74 yardas en 4:26 minutos. Los Colts sumaron otra anotación con un pase de 19 yardas de Jones a Taylor, mientras los Titans solo consiguieron un touchdown por carrera de 3 yardas de Tyjae Spears. La ofensiva de Indianapolis no dio margen a la reacción de Tennessee.