Victoria histórica de los Steelers sobre los Patriots

Redacción FOX Deportes

Los Pittsburgh Steelers se impusierona los New England Patriots con marcador de 21-14 en Foxborough, asegurando su primera victoria allí en 17 años.

El triunfo llegó tras un cierre dramático, cuando los Patriots no pudieron concretar en su último intento ofensivo y se estancaron en la yarda 28 de los Steelers. La afición local vio escapar la posibilidad de empatar en los segundos finales.

El quarterback Aaron Rodgers fue pieza clave, lanzando su pase de touchdown número 509 en carrera profesional, lo que lo coloca en el cuarto sitio histórico de todos los tiempos en pases de anotación.

Su envío de 12 yardas a DK Metcalf en el segundo cuarto ayudó a ampliar la ventaja temprana de Pittsburgh y le dio control del encuentro. Rodgers mostró temple en los momentos de mayor presión.

Por parte de New England, el ala cerrada Hunter Henry anotó los dos touchdowns del equipo; uno en la primera mitad y otro ya en el último cuarto cuando los Patriots intentaron remontar.

Sin embargo, los errores les costaron caro: acumularon cinco pérdidas de balón, incluyendo dos fumbles de Rhamondre Stevenson y una intercepción de Drake Maye. La falta de disciplina ofensiva fue determinante.

La defensa de los Steelers también hizo su parte: T.J. Watt logró dos capturas fundamentales que presionaron al ataque rival en momentos clave. Además, Brandin Echols cerró el partido con una jugada decisiva en cuarta oportunidad que impidió el avance final de New England.

Con esa acción, Pittsburgh selló un triunfo que fortalece su inicio de temporada y deja dudas en los Patriots.