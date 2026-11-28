Hiram Marín

Después de varias semanas de especulación, los Atlanta Falcons anunciaron este sábado la liberación oficial del quarterback Tua Tagovailoa, quien tuvo oportunidades, pero entre lesiones y baja de juego nunca se pudo consolidar como titular.

Tagovailoa llegó de Miami a Atlanta con el objetivo de disputar la titularidad con Michael Penix Jr., quien venía de una cirugía de rodilla y el head coach Kevin Stefanski decidió que Tua sería el titular, sin embargo, una lesión se interpuso.

De ahí en adelante, vino la participación de Cooper Rush y Andy Dalton, por lo que poco a poco Tua Tagovailoa, sumado a la lesión, comenzó a ser relegado esta misma temporada.

De esta manera, el egresado de Alabama entrará en la lista de waivers y si ningún equipo lo reclama, se convertirá en agente libre sin restricciones y podrá firmar con la franquicia con la que se arregle.