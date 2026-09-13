Triunfos que se disfrutan: los Giants vencieron a sus grandes rivales

Hiram Marín

Los New York Giants dieron el primer golpe de la temporada regular al derrotar 28-20 a los Dallas Cowboys en un juego lleno de rivalidad en la NFC Este. El marcador reflejó el dominio oportuno de los locales en la zona roja, marcando la distancia definitiva desde la primera mitad.

La ofensiva neoyorquina encontró ritmo por la vía terrestre y aprovechó los huecos en la trinchera para mover las cadenas de forma constante. Dallas intentó acortar con envíos de touchdown pero la defensiva local apretó el cerrojo para sostener la ventaja de ocho puntos.

Week WON pic.twitter.com/aLmmtYtKbB — New York Giants (@Giants) September 14, 2026

Dak Prescott lideró el ataque de los Cowboys en busca de la remontada, conectando pases clave en momentos de máxima presión. Sin embargo, los errores no forzados e imprecisiones en series clave impidieron que la visita pudiera igualar las acciones.

Con el 28-20 definitivo, Nueva York asegura su primera victoria del año y toma ventaja temprana en el sector divisional. Dallas arranca el calendario con dudas por ajustar, obligado a corregir detalles de cara a la siguiente semana.