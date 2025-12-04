Travis Kelce lidera a los candidatos para 'Hombre del Año'

Redacción FOX Deportes

Travis Kelce, Derrick Henry, Baker Mayfield y Jordan Love están entre los 32 jugadores nominados al Premio Walter Payton al Hombre del Año de la NFL.

El prestigioso galardón reconoce a los jugadores por su compromiso con el servicio a la comunidad y la excelencia en el campo de juego.

Cada equipo anunció a su representante este jueves. El ganador nacional se dará a conocer durante los NFL Honors el 5 de febrero.

We're proud to announce the 32 club winners for the league’s most prestigious honor: the Walter Payton NFL Man of the Year Award, presented by @Nationwide. #WPMOY pic.twitter.com/KD5puLlX9b — NFL (@NFL) December 4, 2025

“El Premio Walter Payton al Hombre del Año es el honor más respetado de nuestra liga, ya que celebra a los jugadores por su excelencia dentro y fuera del campo”, dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

“Estos 32 hombres representan lo mejor de la NFL, y las increíbles contribuciones que hacen a sus equipos y comunidades cada día siguen manteniendo vivo el legado de Walter”.

Kelce fundó la Eighty-Seven & Running Foundation en 2015, la cual impulsa a jóvenes en situación vulnerable en la comunidad de Kansas City, brindando recursos y apoyo para destacar sus talentos en educación, negocios, deportes, STEM y artes.

Henry, corredor cinco veces elegido al Pro Bowl y Jugador Ofensivo del Año de la AP en 2020, ha organizado eventos anuales de regreso a clases y celebraciones festivas, donando útiles, bicicletas y juguetes a cientos de niños en su ciudad natal de Yulee, Florida, desde 2016. Lanzó el Two All Carnival en 2024 y, como dos veces nominado al Hombre del Año en Tennessee, apoyó a jóvenes mediante Boys & Girls Clubs, colectas escolares y donaciones de zapatos, equipo y boletos.

Henry ha contribuido con más de 22,500 dólares a programas como H.O.P.E. y Blessings in a Backpack, proporcionó casi 100,000 dólares en ayuda por COVID-19 y donó para esfuerzos de recuperación de desastres en todo el mundo. Su generosidad se extiende a familias en crisis: ha cubierto rentas, reemplazado muebles y ofrecido apoyo económico directo.

“Solo trato de retribuir, ser un recurso, estoy muy bendecido por la plataforma que tengo”, dijo Henry a AP. “Dios me ha bendecido enormemente. Así que solo quiero hacer la obra del Señor devolviendo, siendo una influencia positiva y alcanzando a tantas comunidades que han tenido impacto en mí, tratando de ser una bendición para estos niños”.

Al llegar a Tampa en 2023, Mayfield y su esposa lanzaron la Fundación Baker and Emily Mayfield, organizando su primer evento comunitario con el inaugural “Be the Ball” antes de que él tomara su primer centro con los Buccaneers. En los últimos tres años, este evento ha recaudado