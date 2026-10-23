Tokio está en la mira de la NFL para un juego de temporada regular: Roger Goodell

Redacción FOX Deportes

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó de manera oficial que Tokio, Japón, forma parte de los planes de expansión internacional de la liga para albergar un partido de temporada regular, estimando su realización entre los años 2027 y 2028.

“Escuchen: Tokio está claramente en nuestra lista, ya sea el próximo año o el siguiente”.

El máximo dirigente de la liga señaló de forma clara que la capital japonesa se encuentra en la lista de prioridades a corto plazo para expandir sus horizontes comerciales fuera de los Estados Unidos.

NFL Commissioner Roger Goodell to @greggrosenthal + @JourdanRodrigue: "Tokyo is clearly on our list, whether it's next year or the year after. It's coming at some point in the near future."https://t.co/pB7pOy2e1U — Around The NFL (@AroundTheNFL) October 23, 2026

Durante su intervención, Goodell enfatizó que la distancia geográfica y el largo viaje a territorio asiático no representan un obstáculo insuperable para los equipos de la liga en este nuevo proyecto.

“Llegará en algún momento en el futuro cercano. Vamos a seguir centrándonos en nuestros mercados prioritarios, en muchos de los cuales ya han estado, pero hay otras ciudades; este año fuimos a Río en lugar de São Paulo”.

Según las declaraciones del comisionado, la experiencia adquirida en otros compromisos internacionales les ha permitido gestionar los traslados y la logística de manera eficiente para no perjudicar el rendimiento deportivo de las franquicias.

Aunque Japón ya cuenta con antecedentes de haber recibido 14 partidos de exhibición de la NFL entre 1976 y 2005, la meta de la organización es llevar por primera vez un encuentro de fase regular.