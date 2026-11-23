Redacción FOX Deportes

Los San Francisco 49ers hicieron oficial el corte del receptor abierto Brandon Aiyuk, con lo que ponen fin a una prolongada novela contractual y disciplinaria en la franquicia.

La decisión llegó exactamente al vencer la exención de dos semanas otorgada por la liga tras su activación administrativa de la lista de reservas, forzando a la gerencia a tomar una determinación definitiva antes de incluirlo o no en el roster activo de 53 jugadores.

BREAKING: The 49ers released WR Brandon Aiyuk ?



Aiyuk was granted reinstatement from the NFL two weeks ago and is set to become a free-agent.



The Aiyuk saga is finally over in San Francisco. pic.twitter.com/q154ebMs5m — Football Forever (@fballforeverhq) November 23, 2026

El conflicto se remonta a la pretemporada de 2024, cuando Aiyuk firmó una lucrativa extensión tras una larga disputa contractual, pero apenas disputó siete partidos antes de sufrir una grave rotura de ligamentos en la rodilla en octubre de ese mismo año.

Durante su rehabilitación en 2025, la relación se fracturó por completo luego de que San Francisco anulara sus 27 millones de dólares garantizados para 2026 tras ausentarse de actividades y reuniones obligatorias del equipo.

Posteriormente, el jugador fue colocado en la lista de reserva por abandonar la plantilla en diciembre de 2025, permaneciendo inactivo durante más de dos años en total.

Brandon Aiyuk fue reincorporado a los 49ers, pero no entra en planes El jugador tendrá que arreglar su situación contractual con San Francisco y buscar equipo

Aunque en noviembre de 2026 contrató al agente Drew Rosenhaus para tramitar su reincorporación y declararse físicamente listo, la directiva encabezada por John Lynch ya había cerrado la puerta a su regreso y nunca logró concretar un traspaso debido al elevado costo de su contrato.

Tras ser colocado en waivers, se espera que ningún equipo reclame su salario actual para que quede como agente libre sin restricciones y pueda negociar un nuevo acuerdo.

Los Washington Commanders emergen como el principal destino proyectado para firmar al receptor de 28 años, incluso contemplando un paso inicial por su escuadra de prácticas para reencontrarse con el quarterback Jayden Daniels, su ex compañero universitario en Arizona State.