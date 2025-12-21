Steelers se confirmaron como líderes de su división; Los Jaguars tienen posibilidades

Redacción FOX Deportes

Los Pittsburgh Steelers superaron 24-29 a Los Detroit Lions para confirmarse como líderes de la división Norte de la Conferencia Americana con marca de nueve ganados y seis perdidos, lugar que les clasificará a playoffs de la NFL si lo sostienen con par de victorias en el cierre del año.

Con la derrota, los Lions quedaron con balance de 8-7, con remotas posibilidades de clasificar.

Aaron Rodgers lideró la ofensiva de los Steelers con 266 yardas y un pase a las diagonales, también lució Jaylen Warren, quien acumuló 143 yardas por tierra y dos acarreos de touchdown.

En otro partido, los Jacksonville Jaguars pusieron fin este domingo a una racha de Denver Broncos que sumó once triunfos luego de vencerlos 20-34. Con este resultado, se afianzaron en el primer puesto de la división Sur de la Conferencia Americana.

En la semana 16 de la temporada de la NFL, los Jaguars acumulan 11 victorias y 4 derrotas. Son líderes del Sur, posición que clasifica a los 'playoffs' y que conservarán si triunfan en los dos partidos que les restan en la campaña.

Trevor Lawrence brilló en los controles de Jacksonville. Pasó para 279 yardas y tres envíos de anotación; fue capturado cinco veces. Pat Bryant, receptor de Denver, salió del juego en el carrito de emergencia en la última ofensiva de su equipo, por un fuerte golpe en la cabeza que le propinó un defensivo.