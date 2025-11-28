Soy el mejor defensivo de la liga: Micah Parsons

Redacción FOX Deportes

Micah Parsons tuvo todas las respuestas para las protecciones que los Detroit Lions le lanzaron el jueves, terminando con 2.5 capturas, cuatro golpes al quarterback y seis presiones.

Parsons definitivamente tuvo un día delicioso el jueves, sumando a su gran temporada de debut con los Packers.

No solo las dos capturas que consiguió en la última serie de Detroit obligaron a los Lions a conformarse con un gol de campo en un juego de 10 puntos, sino que además lo llevaron a 12.5 capturas en la temporada. Es el primer jugador en la historia de la NFL en registrar al menos 12 capturas en cada uno de sus primeros cinco años en la liga.

La mayoría de esas capturas han llegado en el último mes. Ha registrado 10 capturas en los últimos siete partidos de Green Bay, cumpliendo lo que esperaba el equipo cuando le dio el contrato que lo convirtió en el jugador mejor pagado de la NFL que no es quarterback.

Tras el partido del jueves, Parsons está en ritmo para terminar con 17.5 capturas, la cifra más alta de su carrera. Pero su nivel este año no lo sorprende, a pesar de que estuvo fuera casi todo agosto antes de que los Dallas Cowboys lo cambiaran una semana antes del arranque de la temporada regular.

“Entrando a mi quinto año, este era el año en el que pensé que iba a dar mi gran salto. Que iba a ser el mejor jugador defensivo de la liga. Y siento que lo estoy logrando”, dijo Parsons. “Estoy pegando en todos los aspectos: juego terrestre, juego aéreo, entendiendo situaciones. El paquete completo. Como jugador, cuando eres joven, talentoso, sigues buscando la forma de unirlo todo. Siento que este es mi año”.