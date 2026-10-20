Siguen las malas noticias para los Rams: Davante Adams se lesionó

Hiram Marín

Davante Adams, receptor estelar de Los Angeles Rams, quedará fuera de circulación entre seis y diez semanas debido a una ruptura severen el isquiotibial de la pierna izquierda.

La fatídica jugada ocurrió sin contacto sobre el final del encuentro del domingo ante los Arizona Cardinals, cuando el receptor frenó de golpe tras sentir el tirón al correr una ruta de pase hacia la zona de anotación y tuvo que cojear a la banca.

Rams WR Davante Adams (hamstring) out 6-10 weeks. pic.twitter.com/Oek3COiVXc — NFL (@NFL) October 19, 2026

El estratega Sean McVay confirmó el sombrío diagnóstico médico, el cual apartará al veterano de las emparrillados al menos hasta finales de noviembre o incluso hasta las últimas semanas de diciembre.

Adams venía registrando números estelares con 480 yardas recibidas y cuatro anotaciones en las primeras seis semanas de la campaña, sirviendo además como el principal catalizador para atraer coberturas dobles.

Rams HC Sean McVay announced WR Davante Adams ruptured his hamstring and will be out 6-10 weeks. pic.twitter.com/Z8acRYddM0 — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) October 19, 2026

Sin su presencia, el quarterback Matthew Stafford deberá volcar la carga aérea hacia Puka Nacua y recaer en elementos jóvenes como Konata Mumpfield o Jordan Whittington para intentar sostener el esquema de pases.

Para una franquicia angelina que ha arrancado la temporada de forma muy decepcionante con un registro de 2-4, esta noticia agrava profundamente una crisis de resultados.

El staff de coacheo estará obligado a reestructurar el libro de jugadas a marchas forzadas para no depender exclusivamente de destellos individuales.