Sí, es verdad... los Falcons volvieron a dejar escapar un partido

Hiram Marín

Los Baltimore Ravens firmaron una voltereta épica para vencer 30-23 a los Atlanta Falcons en tiempo extra en el Mercedes-Benz Stadium. En ausencia de Lamar Jackson, el quarterback suplente Tyler Huntley asumió el liderato ofensivo y comandó la reacción de los visitantes.

Atlanta dominó gran parte del segundo tiempo apoyado en la conexión de Michael Penix Jr. con Drake London para tomar ventaja. Sin embargo, la ofensiva de los Falcons tropezó en el tramo final y dejó la puerta abierta para la reacción rival.

Huntley orquestó una marcha dramática al cierre para empatar el juego con pase de anotación a Devontez Walker y conversión de dos puntos de Derrick Henry.

Ya en el overtime, Baltimore tomó la delantera con un acarreo directo de una yarda de Huntley a la zona de anotación.

Henry superó las cien yardas por tierra para desgastar a la defensiva de Atlanta en los momentos clave.

La jugada decisiva llegó cuando Michael Penix Jr. buscaba el empate y el safety Kyle Hamilton interceptó su pase en la yarda 38 de Baltimore con 2:12 por jugar para sepultar las aspiraciones locales.