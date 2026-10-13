Semana 6 NFL 2026: partidos, horarios y dónde ver

Redacción FOX Deportes

La Semana 6 de la NFL tendrá 14 partidos del 15 al 19 de octubre. Houston Texans y Jacksonville Jaguars cerrarán la serie de tres encuentros en Londres con un duelo en Wembley, mientras que Arizona Cardinals visitará a Los Angeles Rams en un partido divisional con transmisión por FOX.

¿Cuándo es la Semana 6 de la temporada 2026 de la NFL?

La Semana 6 de la temporada 2026 de la NFL se disputará del jueves 15 al lunes 19 de octubre.

La jornada comenzará el jueves con Seattle Seahawks vs. Denver Broncos en el Thursday Night Football.

El domingo se disputarán 12 partidos, entre los que destacan Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars, Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams y Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers.

La Semana 6 cerrará el lunes con Washington Commanders vs. San Francisco 49ers.

Reuters

¿Cuándo es Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams?

Arizona Cardinals visitará a Los Angeles Rams el domingo 18 de octubre de 2026 en el SoFi Stadium.

El partido comenzará a las 4:05 p.m. ET / 1:05 p.m. PT.

¿Dónde ver Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams?

El partido entre Arizona Cardinals y Los Angeles Rams podrá verse en vivo por FOX y FOX One, según disponibilidad regional. También estará disponible en FOXSports.com y FOX Sports App con un proveedor de TV elegible.

Los Angeles Rams llegan con marca de 2-3. En la Semana 4 vencieron 24-20 a Philadelphia Eagles, pero en la Semana 5 cayeron 37-34 en tiempo extra ante Buffalo Bills.

Por su parte, Arizona Cardinals llegan con marca de 1-4 después de perder cuatro encuentros consecutivos, incluido el 45-21 ante Detroit Lions en la Semana 5.

Reuters

¿Qué jugadores seguir en Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams?

Matthew Stafford encabeza la ofensiva de Los Angeles Rams. El quarterback acumula 1,572 yardas por pase, nueve touchdowns y seis intercepciones en las primeras cinco jornadas. En su último encuentro lanzó para 383 yardas y tres anotaciones ante Buffalo Bills.

Puka Nacua es uno de los principales objetivos de Stafford en el ataque aéreo. El receptor suma 31 recepciones para 337 yardas y un touchdown. En la Semana 5 destacó con 17 recepciones para 138 yardas y una anotación frente a Buffalo.

Kyren Williams lidera el ataque terrestre de Los Angeles Rams con 343 yardas y cuatro touchdowns en 70 acarreos. Además, el corredor acumula 27 recepciones para 200 yardas y una anotación.

Jacoby Brissett encabeza la ofensiva de Arizona Cardinals. El quarterback suma 1,110 yardas por pase, nueve touchdowns y cinco intercepciones en las primeras cinco jornadas.

Trey McBride es una de las principales armas de Brissett. El ala cerrada encabeza al equipo con 42 recepciones para 308 yardas y tres touchdowns en el arranque de la temporada.

Budda Baker destaca en la defensiva de Arizona. El safety suma 36 tackleadas, 2.5 capturas y una intercepción en las primeras cinco jornadas.