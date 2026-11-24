Redacción FOX Deportes

La NFL se prepara para una de las semanas más especiales de su calendario. Los tradicionales partidos de Thanksgiving serán el plato fuerte de una jornada que contará con 16 encuentros del 25 al 30 de noviembre y varios enfrentamientos divisionales que podrían marcar el rumbo de la temporada.

Dallas Cowboys recibirá a Philadelphia Eagles en una nueva edición de una de las grandes rivalidades de la Conferencia Nacional, mientras que San Francisco 49ers buscará consolidarse como líder de la NFC Oeste cuando reciba a Seattle Seahawks.

¿Cuándo se juega la Semana 12 de la NFL?

La actividad comenzará el miércoles 25 de noviembre, en la víspera del Día de Acción de Gracias, cuando Green Bay Packers visite a Los Angeles Rams.

El jueves de Thanksgiving se disputarán tres partidos:

Chicago Bears vs. Detroit Lions

Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys

Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills

El viernes será el turno de Denver Broncos y Pittsburgh Steelers, antes de dar paso a los 10 partidos programados para el domingo.

La jornada llegará a su fin el lunes 30 de noviembre con el enfrentamiento entre Carolina Panthers y Tampa Bay Buccaneers.

Reuters

Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles: una rivalidad que no entiende de récords

Pese a contar con una de las ofensivas más productivas de la NFL, con un promedio de 30.6 puntos y 378.5 yardas por partido, Dallas Cowboys tiene marca perdedora (5-6) y necesita una victoria en casa para mantenerse en la pelea por la NFC Este.

Buena parte del éxito ofensivo de Dallas pasa por Dak Prescott y CeeDee Lamb. El quarterback ya superó las 3,000 yardas por pase y suma 25 touchdowns, mientras que Lamb acumula 1,108 yardas recibidas y nueve anotaciones en 88 recepciones.

A ellos se suma Javonte Williams, quien ha aportado 759 yardas y 10 touchdowns por tierra.

Del otro lado, Philadelphia Eagles atraviesa una temporada complicada. Con marca de 3-7, el equipo llega a Thanksgiving tras derrotar 19-16 a Pittsburgh Steelers y buscará ligar triunfos por primera vez en la campaña.

Jalen Hurts y Saquon Barkley tendrán la responsabilidad de comandar una ofensiva que tiene en DeVonta Smith a su receptor más productivo, con 351 yardas recibidas.

Reuters

¿Cuándo y dónde ver Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys?

Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026

Horario: 4:30 p.m. ET / 1:30 p.m. PT

Estadio: AT&T Stadium

Transmisión: FOX y FOX One

San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks: el Oeste de la NFC está en juego

Tras su contundente victoria de 35-10 sobre Minnesota Vikings en la Ciudad de México, San Francisco 49ers regresará a casa para enfrentar a un rival directo en la lucha por el título divisional.

Con marca de 9-1, San Francisco presume la ofensiva más explosiva de la NFL, con un promedio de 31.6 puntos por encuentro.

Brock Purdy suma 23 pases de touchdown y apenas cinco intercepciones, mientras que Christian McCaffrey ha encontrado las diagonales en 11 ocasiones por la vía terrestre.

Reuters

Seattle Seahawks (6-4), por su parte, comparte el segundo puesto de la división con Los Angeles Rams y tiene en Jaxon Smith-Njigba a una de sus principales armas ofensivas.

El receptor acumula 1,207 yardas recibidas y 10 touchdowns, cifras que lo convierten en una de las grandes amenazas para la defensiva de San Francisco.

Una victoria de Seattle le permitiría recortar distancias con los 49ers y mantenerse de lleno en la pelea divisional.

¿Cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers?

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026

Horario: 4:25 p.m. ET / 1:25 p.m. PT

Estadio: Levi's Stadium

Transmisión: FOX y FOX One.