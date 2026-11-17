Redacción FOX Deportes

La Semana 11 de la NFL tendrá 13 partidos del 19 al 23 de noviembre, incluido el duelo internacional entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers en la Ciudad de México. Dallas Cowboys recibirá a Tennessee Titans en otro de los encuentros destacados, con transmisión por FOX.

¿Cuándo es la Semana 11 de la temporada 2026 de la NFL?

La Semana 11 de la NFL 2026 se disputará del jueves 19 al lunes 23 de noviembre.

La jornada comenzará el jueves con Indianapolis Colts vs. Houston Texans en el Thursday Night Football.

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El domingo se disputarán 11 partidos, entre los que destacan Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers en la Ciudad de México, Tennessee Titans vs. Dallas Cowboys y Pittsburgh Steelers vs. Philadelphia Eagles.

La Semana 11 cerrará el lunes con Cincinnati Bengals vs. Washington Commanders.

Atlanta Falcons, Cleveland Browns, Green Bay Packers, Los Angeles Rams, New England Patriots y Seattle Seahawks tendrán su semana de descanso.

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¿Cuándo es Tennessee Titans vs. Dallas Cowboys?

Tennessee Titans visitará a Dallas Cowboys el domingo 22 de noviembre de 2026 en el AT&T Stadium.

El partido comenzará a la 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT.

¿Dónde ver Tennessee Titans vs. Dallas Cowboys?

El partido entre Tennessee Titans y Dallas Cowboys podrá verse en vivo por FOX y FOX One, según disponibilidad regional.

Dallas llega con marca de 4-6 tras perder 46-40 ante San Francisco 49ers en la Semana 10. Los Cowboys tienen uno de los ataques más productivos de la NFL, con un promedio de 28.6 puntos por partido.

Tennessee tiene marca de 1-8 y acumula tres derrotas consecutivas. Los Titans perdieron 40-23 ante Jacksonville Jaguars en la Semana 10.

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¿Qué jugadores seguir en Tennessee Titans vs. Dallas Cowboys?

Dak Prescott encabeza la ofensiva de Dallas Cowboys. El quarterback suma 2,724 yardas por pase, 21 touchdowns y seis intercepciones en la temporada.

CeeDee Lamb es el principal objetivo de Prescott. El receptor acumula 77 recepciones para 976 yardas y ocho touchdowns.

Javonte Williams lidera el ataque terrestre de Dallas con 692 yardas y nueve touchdowns en 170 acarreos.

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Cam Ward comanda la ofensiva de Tennessee Titans. El quarterback suma 1,714 yardas por pase, ocho touchdowns y seis intercepciones.

Tony Pollard encabeza el ataque terrestre de Tennessee con 628 yardas y seis touchdowns en 142 acarreos.

Carnell Tate lidera a los Titans con 413 yardas recibidas en 34 atrapadas. El receptor suma un touchdown en su primera temporada en la NFL.