Seahawks jugó a ganar y se impuso a los Rams en tiempo extra

En un duelo que quedará en la memoria de la NFC Oeste, los Seattle Seahawks superaron 38-37 a los Los Angeles Rams en tiempo extra en Lumen Field, en una noche de múltiples volteretas y ofensivas encendidas.

El marcador terminó 30-30 tras cuatro cuartos de locura y un gol de campo fallado de los Rams que permitió la prórroga.

SEAHAWKS WIN THE GAME OF THE YEAR ARE YOU KIDDING ME!? pic.twitter.com/UIM2XuiM3c — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) December 19, 2025

El choque fue de ida y vuelta: ambos equipos intercambiaron series largas y puntos, con Seattle descontando desventajas y Los Angeles respondiendo en cada oportunidad. Al concluir el tiempo reglamentario, el empate parecía justo por lo que se había visto en el marcador.

En tiempo extra, los Rams consiguieron primero el touchdown cuando Matthew Stafford conectó profundo con Puka Nacua, moviendo el balón y poniendo el 37-30 momentáneo. La defensiva de Seattle no pudo frenarlos en ese primer drive de OT, pero el duelo no terminaba ahí.

La ofensiva de Seattle respondió con su propia serie, y llegaron a zona de anotación para empatar antes de pensar en el desempate definitivo. La decisión de ir por dos puntos marcó el destino del juego.

El momento decisivo llegó cuando Sam Darnold, con su experiencia y calma bajo presión, conectó con el receptor Eric Saubert en la conversión de dos puntos que selló el triunfo 38-37 para los Seahawks. Esa jugada terminó siendo la diferencia en la noche y disparó la euforia del estadio.

La decisión agresiva de Seattle de ir por la victoria en lugar de asegurar el empate pagó dividendos; el acierto en esa conversión definió un partido al filo de la navaja.

El impacto de este triunfo en la carrera por los playoffs es enorme: los Seahawks tomaron la cima de la NFC West y también ascendieron al primer lugar de la conferencia, fortaleciéndose de cara al cierre de temporada.

Los Rams, ahora con marca 11-4, ven comprometida su ruta al título divisional y podrían caer al tercer lugar si el 49ers gana su juego, complicando sus opciones de siembra alta.

Este resultado deja la NFC West abierta y pone aún más peso sobre lo que pase en la Semana 18, con ambos equipos teniendo un impacto directo en la siembra de playoffs y posibles empates divisionales.