Se acabó la paciencia y los Colts despidieron a su gerente general

Redacción FOX Deportes

Los Colts despidieron al gerente general Chris Ballard este lunes tras un inicio de 2-4 al comienzo de su décima temporada, anunció el equipo.

“Estoy agradecida con Chris por sus años de servicio a los Colts y por todo lo que entregó a esta organización. Se preocupaba profundamente por nuestro equipo y nuestra comunidad, y le deseamos a Chris y a su familia todo lo mejor”, dijo la propietaria Carlie Irsay-Gordon en un comunicado.

“Como dije al comienzo de la temporada, el sentido de urgencia nunca ha sido más alto. Nuestro estándar es competir por campeonatos, y creo que un cambio en el liderazgo es necesario para cumplir con ese estándar”.

We have relieved Chris Ballard of his duties as General Manager. pic.twitter.com/BleD6bfTsG — Indianapolis Colts (@Colts) October 19, 2026

El asistente de gerente general Ed Dodds supervisará el departamento de personal en lugar de Ballard, mientras que el entrenador Shane Steichen y el staff de coacheo le reportarán directamente a los propietarios.

La medida llega tras la derrota como local del domingo ante Tennessee, un rival de división, en la que los Colts desaprovechando una ventaja de 13-0 al descanso para terminar cayendo 26-20 ante unos Titans que no habían ganado ningún partido, tras una serie de pérdidas de balón, desatenciones defensivas y un despeje bloqueado.