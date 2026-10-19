Redacción FOX Deportes
Se acabó la paciencia y los Colts despidieron a su gerente general
El arranque de Indianapolis en la temporada 2026 de la NFL no ha sido la esperada
Los Colts despidieron al gerente general Chris Ballard este lunes tras un inicio de 2-4 al comienzo de su décima temporada, anunció el equipo.
“Estoy agradecida con Chris por sus años de servicio a los Colts y por todo lo que entregó a esta organización. Se preocupaba profundamente por nuestro equipo y nuestra comunidad, y le deseamos a Chris y a su familia todo lo mejor”, dijo la propietaria Carlie Irsay-Gordon en un comunicado.
“Como dije al comienzo de la temporada, el sentido de urgencia nunca ha sido más alto. Nuestro estándar es competir por campeonatos, y creo que un cambio en el liderazgo es necesario para cumplir con ese estándar”.
El asistente de gerente general Ed Dodds supervisará el departamento de personal en lugar de Ballard, mientras que el entrenador Shane Steichen y el staff de coacheo le reportarán directamente a los propietarios.
La medida llega tras la derrota como local del domingo ante Tennessee, un rival de división, en la que los Colts desaprovechando una ventaja de 13-0 al descanso para terminar cayendo 26-20 ante unos Titans que no habían ganado ningún partido, tras una serie de pérdidas de balón, desatenciones defensivas y un despeje bloqueado.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT