Hiram Marín
Sam Darnold, fuera de circulación por segunda semana consecutiva
El quarterback de los Seattle Seahawks no jugará el partido ante Las Vegas Raiders
El quarterback Sam Darnold fue descartado oficialmente por los Seattle Seahawks para el próximo partido de la semana 10 frente a Las Vegas Raiders por una acumulación de lesiones en las últimas semanas..
Esta baja representa la segunda semana consecutiva en la que el pasador titular no podrá ver acción dentro de los emparrillados de la NFL, luego de que también quedara fuera del enfrentamiento de la Semana 9 ante los Arizona Cardinals.
La ausencia del pasador se debe a que continúa recuperándose de las distintas molestias físicas que arrastra en el cuádriceps y en las costillas, mismas que no lo han dejado entrenar al parejo de sus compañeros y por ende, no lo han dejado tomar ritmo de juego..
Ante este panorama, el entrenador en jefe Mike Macdonald explicó los motivos en una entrevista reciente y señaló con claridad: “Sam necesitará otra semana más de recuperación”.
El veterano Drew Lock será quien tome los controles de los Seahawks el fin de semana ante los de negro y plata.
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