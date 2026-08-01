Ricky Pearsall se perderá toda la temporada 2026 con los 49ers

Hiram Marín

La pesadilla de las lesiones volvió a sacudir a los San Francisco 49ers con la confirmación de que el receptor abierto Ricky Pearsall se perderá toda la temporada 2026. El gerente general John Lynch anunció este sábado que el jugador deberá pasar por el quirófano para solucionar definitivamente sus problemas físicos.

La franquicia decidió colocarlo de inmediato en la lista de reservas lesionados, lo que lo deja fuera de acción durante todo el año. Con apenas dos campañas en la liga, el jugador egresado de Florida vuelve a enfrentar un duro freno en su carrera profesional.

49ers place WR Ricky Pearsall on season-ending injured reserve. pic.twitter.com/L38UUvrJTj — NFL (@NFL) August 1, 2026

El problema central radica en una seria lesión en el ligamento cruzado posterior (PCL) de la rodilla derecha, molestia que se originó durante la temporada 2025.

Pearsall sufrió una reincidencia con una fuerte inflamación durante la primera semana del campamento de entrenamiento. Tras someterse a revisiones médicas detalladas, la organización determinó que la cirugía era el único camino viable para corregir el daño.

La articulación afectada requiere una reparación profunda que exige un procedimiento quirúrgico y un prolongado proceso de reposo.La baja del receptor obligó a la directiva a reestructurar de emergencia su plan ofensivo para la temporada que est á por comenzar.

Como consecuencia directa, los 49ers concretaron el regreso del veterano Deebo Samuel para cubrir el hueco en el ataque aéreo. La ausencia de Ricky representa un tropiezo estratégico considerable, pues estaba proyectado para asumir un rol protagónico.