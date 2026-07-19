¿Qué llevaría a Tom Brady a aceptar un combate contra Logan Paul en WWE?

Hiram Marín

El altercado físico entre Tom Brady y Logan Paul en el Fanatics Fest encendió los rumores sobre una posible lucha. El ex quarterback manifestó abiertamente su interés en competir en la WWE y solicitó al directivo Nick Khan una historia adecuada. Brady destacó que le entusiasmaría actuar como villano, una faceta que conoce bien tras años de generar polarización durante su carrera en la NFL.

El punto inicial del reto y de esta rivalidad sobre el cuadrilátero podría darse en el evento SummerSlam que se celebrará el 1 y 2 de agosto en Minneapolis.

Tom Brady y Logan Paul llegaron a las manos en una conferencia El incidente entre ambos atletas podría ser parte de una historia dentro de WWE

No obstante, las proyecciones de la industria sugieren que el combate definitivo se reservaría para el escenario principal de WrestleMania 43 en Arabia Saudita en abril de 2027.

Este desarrollo gradual permitiría construir la historia a lo largo de varios meses y maximizar el impacto televisivo de ambos contendientes, sobre todo como parte de la internacionalización de WWE.

Como aspectos positivos, el choque garantizaría una cobertura mediática masiva y un éxito económico para la organización. La presencia de Brady siguiendo la estela de Rob Gronkowski, sumada a la trayectoria ya consolidada de Logan Paul en el ring, asegura una atracción estelar capaz de captar a audiencias ajenas al entretenimiento deportivo.

Logan Paul consiguió su primer título en WWE

Por el lado negativo, el mayor riesgo se centra en el peligro de sufrir lesiones físicas debido al entrenamiento apresurado que requeriría la disciplina.

Además, existen discrepancias con el plantel de luchadores profesionales, quienes han expresado molestia por declaraciones pasadas en las que Brady catalogó a la WWE como un espectáculo "guionizado en el que se sabe exactamente lo que va a pasar", aunque al parecer esto que dijo fue precisamente para calentar el combate.