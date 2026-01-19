¿Qué aprendizaje dejó la ronda divisional de playoffs en la NFL?

Hiram Marín

La ronda divisional dejó claro que en la NFL, cuando llegan los playoffs el margen de error es casi inexistente y que una sola jugada puede cambiar el rumbo de una temporada.

En Denver, los Broncos sobrevivieron a Buffalo en tiempo extra, pero el precio fue alto con la lesión de Bo Nix, quien sufrió una fractura de tobillo.

La entrada de Jarrett Stidham recordó que la profundidad en el roster no es un lujo, sino una necesidad. En enero, nadie está a salvo y todos deben estar listos.

Seattle ofreció una de las actuaciones más contundentes del fin de semana al aplastar 41-6 a San Francisco.

La defensa de los Seahawks dictó el ritmo desde el arranque y la ofensiva capitalizó cada error rival. Para los 49ers, el partido fue una advertencia sobre lo frágil que puede ser el control de un juego en playoffs. Cuando el ritmo se pierde temprano, recuperarlo suele ser imposible.

En el duelo entre Nueva Inglaterra y Houston, la lección fue directa: cuidar el balón es sobrevivir. Los Texans quedaron fuera tras cometer múltiples pérdidas, incluyendo cuatro intercepciones de C.J. Stroud.

Los Patriots, sin ser espectaculares, entendieron el momento y jugaron con mayor disciplina. En enero, la eficiencia pesa más que el talento puro.

Los Rams también enseñaron que los partidos cerrados se definen por la gestión de los detalles.

Su victoria 20-17 sobre Chicago en tiempo extra fue producto del manejo del reloj y de ejecutar bajo presión. Los Bears compitieron hasta el final, pero fallaron en capitalizar sus últimas oportunidades. En playoffs, no basta con llegar; hay que cerrar.

En conjunto, la ronda divisional reafirmó que la postemporada en la NFL premia la consistencia y castiga la improvisación.

Las lesiones, las entregas de balón y las decisiones tácticas marcaron el destino de varios equipos. Quienes avanzaron entendieron que cada serie cuenta y cada error se magnifica.