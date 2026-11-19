Hiram Marín

El Estadio Azteca, el conocido Coloso de Santa Úrsula, hoy nombrado como Estadio Banorte tras su modernización mundialista, ha forjado su leyenda con el futbol, pero el otro futbol, el americano, también se ha ganado un lugar histórico en su césped y este domingo 22 de noviembre lo volverá a hacer, con el enfrentamiento entre Vikings y 49ers.

Más allá de ser una sede alterna, el recinto tres veces sede de la Copa del Mundo se ha consolidado como un auténtico templo internacional de la NFL, un estatus respaldado por décadas de pasión y récords imbatibles y como en muchos de sus récords en otras actividades: también es el primero en varias.

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Su romance con la NFL comenzó en agosto de 1994, cuando 112,376 aficionados presenciaron el duelo de pretemporada entre Cowboys y Oilers, lo que además estableció en su momento la mayor asistencia en la historia de la liga.

En octubre de 2005 volvió a hacer historia al albergar el primer partido de temporada regular fuera de Estados Unidos, al reunir a 103,467 espectadores para el choque entre Cardinals y 49ers, lo que se conjuntó con la celebración en las pantallas por la obtención del Mundial Sub-17 de futbol.

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Pero lo que sin duda eleva al gigante de Calzada de Tlalpan a la categoría de catedral deportiva es la combinación de su imponente ubicación geográfica y una atmósfera inigualable en el mundo (el último Mundial lo ratifica), ya sea para el futbol, el futbol americano o conciertos de todo tipo.

Jugar a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar exige un desgaste físico extremo para los jugadores de la NFL, mientras que una afición conocedora y apasionada ha convertido cada visita de franquicias como Patriots, Chiefs o Raiders en una auténtica peregrinación desde sus lugares de origen.

Tras su reciente renovación estructural y tecnológica para la Copa del Mundo, el Estadio Azteca/Banorte está más listo que nunca para seguir escribiendo capítulos dorados para el futbol americano, fueron 4 años de ausencia, pero seguramente valdrá la pena la espera.