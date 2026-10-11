Pittsburgh mostró su mejor cara y arrolló a los Colts

Hiram Marín

El triunfo 34-22 sobre los Indianapolis Colts se sintió diferente en el Acrisure Stadium. Tras semanas navegando entre la inconsistencia y las dudas en la campaña, la afición finalmente atestiguó la versión redonda y sólida que Pittsburgh tanto había prometido.

Aaron Rodgers comandó la ofensiva con precisión quirúrgica, conectando tres pases de anotación para darle rumbo al partido desde temprano. El veterano quarterback encontró el ritmo exacto que le había faltado al equipo para dominar el emparrillado sin titubeos.

A la par, Jaylen Warren se convirtió en un motor imparable por tierra y por aire, al firmar las 100 yardas terrestres y anotar un par de touchdowns. La versatilidad del ataque acerero desgastó de principio a fin a una defensiva de Indy que no halló respuestas.

La defensa local apretó los dientes en las zonas de compromiso y congeló cualquier intento de remontada rival. Pittsburgh saldó deudas con su gente y demostró que, cuando sincroniza sus piezas, es un rival temible en la liga.