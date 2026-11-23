Redacción FOX Deportes

Los Washington Commanders protagonizaron una espectacular remontada en los últimos segundos para vencer 22-20 a los Cincinnati Bengals en el cierre de la Semana 11 de la NFL.

En un duelo lleno de volteretas durante la recta final, Washington se había adelantado 19-17 con 2:26 por jugar, pero los visitantes respondieron con un gol de campo de 56 yardas de Evan McPherson con apenas 46 segundos en el reloj que parecía sentenciar el encuentro.

Sin embargo, el quarterback Jayden Daniels comandó una serie relámpago conectando dos envíos consecutivos con el receptor novato Antonio Williams (de 22 y 42 yardas) hasta la yarda ocho, preparando el escenario para que el pateador Drew Stevens acertara su quinto gol de campo de la noche, de 26 yardas, justo cuando expiraba el reloj.

A lo largo del encuentro, Daniels lideró una ofensiva local sumamente productiva al acumular 289 yardas por aire sin intercepciones y 55 más por tierra, apoyado en un sólido ataque terrestre de 150 yardas encabezado por el corredor Jacory Croskey-Merritt, autor de 54 yardas y el único touchdown de Washington.

Por la vía aérea, Antonio Williams brilló como su blanco favorito con nueve recepciones para 122 yardas, respaldado por el tight end Chigoziem Okonkwo (66 yardas) y Stefon Diggs (45 yardas), mientras que Stevens mantuvo a su escuadra en la pelea toda la noche convirtiendo sus cinco intentos de gol de campo.

Por el conjunto visitante, el quarterback Joe Burrow completó 28 de 40 envíos para 300 yardas y dos pases de anotación sin entregas de balón, conectando en las diagonales con Tee Higgins en una jugada de 31 yardas en el segundo cuarto y con Colbie Young en un envío de cuatro yardas durante el tercer periodo.

No obstante, Cincinnati sufrió para establecer su juego terrestre al verse limitado a apenas 31 yardas por tierra, y aunque el ala defensiva Boye Mafe presionó constantemente con tres capturas, la secundaria no logró frenar la última serie ofensiva de los capitalinos. Cincinnati Bengals

Con este triunfo agónico en el Monday Night Football, los Commanders hilvanan victorias consecutivas por primera vez desde 2024 y mejoran su marca a 4-5-1, lo que los mantiene con vida en la pelea dentro de la división Este de la Conferencia Nacional.

En contraparte, los Bengals ven cortada su racha de cinco triunfos al hilo y caen a un registro de 7-3, aunque siguen en la cima del Norte de la AFC después de dejar escapar un partido que tenían controlado a menos de un minuto del final.