Patrick Mahomes tendrá suplente de lujo: Justin Fields

Hiram Marín

Justin Fields estará en su cuarto equipo dentro de la NFL. El quarterback, a quien los Chicago Bears seleccionaran como pick global 11 del Draft 2021, fue canjeado a los Kansas City Chiefs por una selección de sexta ronda en el Draft colegial de 2027.

Fields inició 9 partidos como titular con los Jes, en los que lanzó 1259 yardas, 7 touchdowns y 1 intercepción, además de aportar 383 yardas por tierra y 4 anotaciones terrestres.

Lamentablemente la marca de los Jets con él al frente se colocó 2-7 y a mitad al año fue mandado a la banca para que fuera Tyrod Taylor quien tomó su lugar.

Semanas después de perder la titularidad, Fields resultó lesionado- y no volvió a tomar parte en ningún partido de los Jets, por lo que el equipo neoyorquino, dentro de la reestructuración ejercida por el coach Aaron Glenn.

Antes de los Jets, Fields estuvo también en los Pittsburgh Steelers, equipo al que llegó después de sus primeros dos años en la NFL con los Chicago Bears, donde no cumplió las expectativas y ahora apunta para ser un buen suplente de Patrick Mahomes.