Patrick Mahomes, en duda para jugar ante los Falcons

Hiram Marín

Aunque pudo terminar el partido en el que los Kansas City Chiefs derrotaron 35-12 a los New York Jets, Patrick Mahomes se lastimó el codo del brazo de lanzar y tuvo que ser revisado en las líneas laterales para conocer su estado.

Mahomes fue capturado un par de ocasiones por David Bailey y en una de esas, el defensivo de los Jets provocó un balón suelto, pero de paso golpeó fuertemente el brazo del quarterback de los Chiefs.

From @gmfb: #Chiefs QB Patrick Mahomes checked out OK after injuring his throwing elbow yesterday. pic.twitter.com/xI29W4jCk5 — Ian Rapoport (@RapSheet) November 9, 2026

Este lunes, el head coach Andy Reid señaló que la situación de su pasador es “día a día”, por lo que será hasta que se acerque el partido y de acuerdo a cómo se sienta en los entrenamientos, que se determine si Mahomes jugará o no ante los Falcons el próximo domingo 15 de noviembre.

“Tenemos noticias más positivas que negativas sobre Patrick. Parece que solo es cuestión de hacer rehabilitación allí (en el codo) y quitar algo del dolor, y a partir de ahí veremos cómo evoluciona”.