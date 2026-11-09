Hiram Marín
Patrick Mahomes, en duda para jugar ante los Falcons
El quarterback de los Chiefs se lesionó un codo en la victoria sobre los New York Jets
Aunque pudo terminar el partido en el que los Kansas City Chiefs derrotaron 35-12 a los New York Jets, Patrick Mahomes se lastimó el codo del brazo de lanzar y tuvo que ser revisado en las líneas laterales para conocer su estado.
Mahomes fue capturado un par de ocasiones por David Bailey y en una de esas, el defensivo de los Jets provocó un balón suelto, pero de paso golpeó fuertemente el brazo del quarterback de los Chiefs.
Este lunes, el head coach Andy Reid señaló que la situación de su pasador es “día a día”, por lo que será hasta que se acerque el partido y de acuerdo a cómo se sienta en los entrenamientos, que se determine si Mahomes jugará o no ante los Falcons el próximo domingo 15 de noviembre.
“Tenemos noticias más positivas que negativas sobre Patrick. Parece que solo es cuestión de hacer rehabilitación allí (en el codo) y quitar algo del dolor, y a partir de ahí veremos cómo evoluciona”.
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