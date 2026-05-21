Patrick Mahomes apura su recuperación rumbo a la Semana 1

Hiram Marín

Patrick Mahomes volvió al campo de entrenamiento de los Chiefs, aunque todavía está lejos de encontrarse al cien por ciento para regresar a la acción.

El quarterback dos veces MVP de la NFL y ganador de tres anillos de Super Bowl participó este jueves de manera limitada en las OTA (actividades voluntarias) del equipo. Aun así, el pasador mantuvo una postura optimista sobre su recuperación. También dejó claro que no piensa acelerar los tiempos tras la lesión de rodilla que sufrió en diciembre.

“Como competidor, quiero estar ahí con mis compañeros”, dijo Mahomes. “Sé que todavía falta mucho camino por recorrer. Lo único que puedo hacer es ejecutar cada día y hacer todo lo posible para mejorar ese día, y eso es lo que hemos hecho hasta ahora”. El quarterback explicó que ha cumplido cada objetivo trazado en su rehabilitación. Ahora, su prioridad es mantener el ritmo adecuado en el proceso.

“Quiero jugar. No quiero perderme partidos lo más posible”, señaló Mahomes. “Sé que no todo está bajo mi control. En cierto punto está en las manos de Dios, pero voy a darme una oportunidad por la manera en que trabajo para ser la mejor versión de mí mismo”. El pasador agregó que se siente en un buen punto de recuperación. Incluso aseguró que esperaba estar exactamente en esta etapa para finales de mayo.

Our first look at Patrick Mahomes back on the practice field for OTAs#Chiefs l #ChiefsKingdom pic.twitter.com/X3fK2tBDML — Sports Radio 810 WHB (@SportsRadio810) May 28, 2026

Mahomes sufrió la lesión que puso fin a su temporada el pasado diciembre, apenas tres semanas antes de terminar una campaña en la que Kansas City quedó fuera de los playoffs por primera vez desde 2014.

El quarterback fue operado al día siguiente y desde entonces mantiene una recuperación con tiempos inciertos rumbo a la temporada 2026. Sin embargo, el simple hecho de volver a entrenar ya representa un avance importante, algo que también reconoció el head coach Andy Reid al destacar el enorme esfuerzo de Mahomes durante estos meses.