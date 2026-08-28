Odell Beckham Jr. muy cerca de quedarse en el roster de los Giants

Redacción FOX Deportes

Los New York Giants cerraron su pretemporada este viernes tras vencer 23-6 a los Jets. El partido representó la última oportunidad para Odell Beckham Jr. de asegurar un puesto antes de la fecha límite del domingo.

El receptor lució sólido al atrapar tres pases para 53 yardas, logrando primeras oportunidades en cada jugada para destacar en un grupo bastante competido.

John Harbaugh shared where things stand with Odell Beckham Jr. as the Giants get closer to finalizing their 53-man roster



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El intento de regreso de Beckham con los Giants ha sido de las historias más seguidas en la NFL este agosto. Obtener un lugar en el roster final de 53 jugadores representaría cerrar un ciclo perfecto para quien fuera tres veces Pro Bowl con Nueva York hace una década. Su desempeño en el campamento le valió constantes elogios por parte del entrenador en jefe John Harbaugh.

Harbaugh afirmó en rueda de prensa que Beckham ha hecho méritos de sobra para mantenerse en la liga actual.

John Harbough, Head Coach de los New York Giants, confirmó que Odell Beckham Jr. estará en el Roster final para la temporada de la #NFL.#NFLenFOX pic.twitter.com/n22msLrEVL — FOX (@somos_FOX) August 29, 2026

Sin embargo, los próximos días definirán si ese lugar será precisamente con los Giants, mientras la directiva ajusta los últimos detalles del plantel. La competencia directa incluye a receptores como Braxton Berrios, Isaiah Hodgins, Xavier Gipson y Jalin Hyatt en esa zona final.

Para Odell, quedarse en el equipo definitivo va mucho más allá de un logro puramente profesional. El receptor confesó que busca ser un gran ejemplo para su hijo de cuatro años, quien presenció el juego desde las tribunas. Inspirar a su familia y liderar con el ejemplo es la principal motivación que impulsa su regreso a los emparrillados de la NFL.