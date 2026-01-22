Nueva oportunidad: Robert Saleh ya es el head coach de los Titans

Redacción FOX Deportes

Los Tennessee Titans anunciaron oficialmente el nombramiento de Robert Saleh como su nuevo head coach, apostando por un perfil defensivo para encabezar una nueva etapa en la franquicia.

Saleh llega tras desempeñarse como coordinador defensivo de los San Francisco 49ers, equipo al que deja por segunda ocasión. La directiva confía en su liderazgo y experiencia para reconstruir la identidad del equipo en la NFL.

Titans are set to hire former 49ers DC Robert Saleh as their new head coach. (via @Rapsheet, @TomPelissero, @MikeGarafolo) pic.twitter.com/NMuso8hY8G — NFL (@NFL) January 20, 2026

Este será el segundo ciclo de Saleh como entrenador en jefe, luego de su paso poco exitoso por los New York Jets.

En Nueva York no logró consolidar un proyecto ganador y fue despedido antes de completar su proceso. Tras ese episodio, regresó a San Francisco, donde volvió a posicionarse como uno de los coordinadores defensivos más respetados de la liga.

Saleh llega para suplir a Brian Callahan, quien fue removido del cargo tras una temporada marcada por malos resultados y falta de consistencia.

La expectativa en Tennessee es establecer una cultura física, disciplinada y competitiva desde la defensiva. El nuevo head coach tendrá la misión de acelerar el desarrollo del talento joven y devolver estabilidad al proyecto.

Sobre su staff, los Titans informaron que en los próximos días se anunciarán oficialmente los coordinadores ofensivo y defensivo, así como el resto de los asistentes principales.

Saleh trabajará en conjunto con la directiva para cerrar su cuerpo de asistentes lo antes posible. El objetivo es iniciar la preparación de la temporada con la estructura completa y alineada a su visión.