Ni las múltiples lesiones frenaron a los 49ers

Redacción FOX Deportes

Los San Francisco 49ers superaron a los Atlanta Falcons por 20-10 en un juego donde el carácter del equipo fue más fuerte que las lesiones. A pesar de las bajas en ambos costados del balón, el conjunto californiano mantuvo el control del encuentro gracias a una defensiva ordenada y una ofensiva que supo responder en los momentos clave.

Christian McCaffrey volvió a ser el motor del ataque, acumulando más de 100 yardas combinadas y anotando dos touchdowns. Su versatilidad, alternando entre acarreos explosivos y recepciones precisas, sostuvo al equipo cuando más lo necesitaba. En el cuarto periodo, una carrera suya selló el triunfo y desató la euforia en Levi’s Stadium.

Rose up for the occasion. pic.twitter.com/ueBLEYvJ01 — San Francisco 49ers (@49ers) October 20, 2025

Las lesiones de piezas importantes como Fred Warner y Nick Bosa parecían complicar el panorama, pero los suplentes respondieron con temple. La defensa logró frenar a los Falcons en la segunda mitad y forzó un balón suelto decisivo que impidió la reacción visitante. Fue una muestra de profundidad y carácter en plena temporada.

Game over. We won 🐦 pic.twitter.com/SavZKkHbez — San Francisco 49ers (@49ers) October 20, 2025

Con esta victoria, los 49ers se mantienen en la pelea por los primeros puestos de la NFC, enviando un mensaje claro: incluso con medio plantel en el departamento médico, siguen siendo un equipo temible. McCaffrey reafirmó su condición de figura de élite y la afición volvió a salir de Santa Clara con la sensación de que su equipo sabe ganar bajo cualquier circunstancia.