Mike McDaniel duró poco desempleado y va hacia Los Angeles

Redacción FOX Deportes

Los Angeles Chargers oficializaron la contratación de Mike McDaniel, ex head coach de los Miami Dolphins, como nuevo coordinador ofensivo de cara a la temporada 2026. McDaniel llega al staff de Jim Harbaugh tras concluir su etapa de cuatro campañas en Miami, donde acumuló un récord global de 35-33.

En Los Angeles reemplaza a Greg Roman, quien fue destituido tras la eliminación de los Chargers en la ronda de comodines. El movimiento busca darle una identidad ofensiva más creativa al equipo, especialmente alrededor de Justin Herbert.

Chargers hiring Mike McDaniel as offensive coordinator. pic.twitter.com/ugj3xMSF7H — NFL (@NFL) January 26, 2026

McDaniel es considerado una de las mentes ofensivas más innovadoras de la NFL después de su paso como entrenador principal en Miami desde 2022.

Bajo su liderazgo los Dolphins consiguieron clasificaciones consecutivas a postemporada y lideraron la liga en yardas totales y ofensiva aérea en 2023.

Antes de ser head coach, McDaniel también se desempeñó como coordinador y asistente ofensivo con los San Francisco 49ers y otros equipos de la liga.

Su estilo ofensivo de movimientos pre-snap y formaciones dinámicas ha sido citado por colegas como influyente en esquemas contemporáneos.

McDaniel tiene la misión de maximizar las herramientas ofensivas del equipo y ayudar a Herbert a conseguir su primera victoria en postemporada, algo que aún no ha logrado en seis campañas.

mike drop



we've named Mike McDaniel offensive coordinator → https://t.co/FDumIl8Lzh pic.twitter.com/tUoPR8Jg4x — Los Angeles Chargers (@chargers) January 26, 2026

La incorporación de McDaniel también llega en un momento donde el talento joven en receptores y la recuperación de piezas clave de la línea ofensiva podrían potenciar su esquema.

Mientras tanto, los Chargers afrontan otra transición en la coordinación defensiva, ya que Jesse Minter dejó ese puesto para convertirse en head coach de los Baltimore Ravens.

La organización ha entrevistado a candidatos para ese rol, lo que deja al equipo con cambios en ambos lados del balón para la próxima temporada. Con Harbaugh a la cabeza y McDaniel como nuevo arquitecto del ataque, las expectativas en Los Angeles están centradas en elevar el nivel competitivo del equipo después de dos eliminaciones tempranas en playoffs.