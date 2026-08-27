Mike McCarthy podría tener 4 quarterbacks en el roster de los Steelers

Redacción FOX Deportes

El entrenador en jefe Mike McCarthy dejó abierta la posibilidad de realizar un movimiento poco común en la NFL al considerar mantener a cuatro quarterbacks en el roster definitivo de 53 jugadores de los Pittsburgh Steelers.

Tras las evaluaciones de pretemporada, el coach afirmó que el equipo cuenta con dos veteranos capaces de ganar partidos de inmediato y dos jóvenes con un futuro prometedor que vale la pena proteger.

La intención principal de esta decisión radica en garantizar la máxima profundidad en la posición más crítica del campo de juego. Para el staff, contar con Aaron Rodgers como titular, Mason Rudolph como respaldo experimentado y los prospectos Will Howard y Drew Allar asegura cobertura tanto en el presente como a futuro.

Mike McCarthy on if all four QBs earned roster spots #Steelers #NFL pic.twitter.com/sfVC9UyYqQ — Steelers Depot 7⃣ (@Steelersdepot) August 28, 2026

La gerencia busca blindarse ante cualquier contratiempo físico en la posición, evitando exponer a sus talentos jóvenes a la lista de exenciones. Dentro de la organización confían en que el desarrollo del cuarto pasador justificará el espacio destinado en el roster final.

No obstante, la postura de McCarthy ha generado un intenso debate entre analistas y aficionados de los Steelers, quienes califican la medida como una exageración. Destinar cuatro lugares a una sola posición implica cargar con tres suplentes, una cifra atípica para los estándares habituales de estructuración de plantillas en la liga.

Las críticas señalan que mantener a tantos quarterbacks activos reduce drásticamente el margen de maniobra del equipo durante la campaña regular. El principal inconveniente de este esquema es la pérdida de flexibilidad en zonas clave del campo.