Los Texans toman oxígeno al sorprender a los 49ers

Redacción FOX Deportes

Domingo de sorpresas en Houston. Los Texans se impusieron a los 49ers por 26-15. C.J. Stroud lideró la ofensiva con 318 yardas y dos touchdowns, moviendo el balón con precisión y manteniendo el control del reloj durante la mayor parte del encuentro. La ausencia de Nico Collins no fue obstáculo: varios receptores clave sumaron yardas importantes, lo que permitió a Houston dominar desde el primer cuarto. La combinación de un ataque eficiente y defensa sólida marcó la pauta del partido.

San Francisco intentó reaccionar, con Mac Jones comandando la ofensiva como pasador titular. Completó 19 de 32 pases para 193 yardas y dos touchdowns, pero una intercepción en momentos críticos frenó cualquier intento de remontada. Christian McCaffrey se encontró con una defensa férrea y apenas sumó 25 yardas terrestres, limitando las opciones del equipo. A pesar de sus esfuerzos, los 49ers nunca lograron sostener series largas ni acercarse al marcador de Houston.

Won in the candy paint 🤘 pic.twitter.com/UC2KWVm91P — Houston Texans (@HoustonTexans) October 26, 2025

La defensa de los Texans fue decisiva, presionando constantemente a Jones y conteniendo los intentos de anotación de San Francisco. Kamari Lassiter interceptó un pase en zona roja que prácticamente sentenció el juego, mientras que Will Anderson generó presión constante desde la línea defensiva.

Aunque Houston no anotó touchdowns en la segunda mitad, los goles de campo oportunos mantuvieron la ventaja y evidenciaron la eficiencia del equipo en momentos clave.

Con este triunfo, los Texans mejoran a 3-4 y se mantienen en la pelea por la cima de la AFC Sur. Los 49ers, por su parte, caen a 5-3, aunque continúan líderes de la NFC Oeste.

Ambos equipos miran hacia adelante: Houston busca consolidar su resurgimiento y San Francisco trabajar en recuperar su ritmo ofensivo. El duelo mostró la diferencia entre una ofensiva efectiva y bien dirigida frente a una que tuvo dificultades para imponer su juego.