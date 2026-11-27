Hiram Marín

Los Pittsburgh Steelers aplastaron 27-5 a los Denver Broncos el duelo de Black Friday correspondiente a la Semana 12 de la NFL donde la defensiva local firmó dos anotaciones.

Con el quarterback Mason Rudolph en los controles tras la salida de Aaron Rodgers, Pittsburgh tomó ventaja temprana cuando el linebacker Nick Herbig presionó a Bo Nix provocando un balón suelto en la zona de anotación que T.J. Watt recuperó para touchdown, antes de que Rudolph conectara un pase de anotación de 22 yardas con DK Metcalf en el primer cuarto.

Denver únicamente pudo responder en el segundo periodo con un safety conseguido por el linebacker Alex Singleton sobre el corredor Jaylen Warren y un gol de campo de 44 yardas de Wil Lutz.

Sin embargo, tras un gol de campo de 47 yardas de Chris Boswell, Jalen Ramsey interceptó un pase de Nix y lo devolvió 36 yardas hasta las diagonales para mandar el duelo 24-5 al descanso, lo que sentenció la historia antes de que Boswell sellara el marcador definitivo con otra patada de 33 yardas en el último cuarto.

Rudolph completó 9 de 15 envíos para 142 yardas y un pase de touchdown sin intercepciones, apoyándose en Rico Dowdle (71 yardas en 11 acarreos) y en recepciones largas de Germie Bernard (58 yardas) y Roman Wilson (37 yardas).

Por los Broncos, Bo Nix sufrió una tarde para el olvido bajo la lluvia al terminar con 169 yardas aéreas, cero anotaciones, dos intercepciones y tres capturas sufridas frente a una unidad que también limitó a Denver a apenas 73 yardas terrestres.