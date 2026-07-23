Los Rams presentaron sus nuevos uniformes alternativos

Redacción FOX Deportes

Los Angeles Rams presentaron oficialmente los dos uniformes alternativos que completan su colección de cinco indumentarias para encarar la temporada 2026 de la NFL.

Las nuevas equipaciones son denominadas "Classic Sol" y "Fearsome White".Ambos modelos fueron revelados de forma exclusiva durante un evento para abonados.

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El diseño "Classic Sol" rinde homenaje al equipo campeón de la NFL en la temporada de 1951,presentando un llamativo jersey amarillo acompañado por números azules.

Este conjunto añade las tres tradicionales franjas en las mangas y fundas blancas, con el que celebrarán 75 aniversario de aquel histórico título logrado por la franquicia.

Por su parte, el estilo "Fearsome White" hace honor a la dominante línea defensiva de los años sesenta, recordada por los fanáticos como la "Fearsome Foursome".

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Presenta una vestimenta blanca con números azules enmarcados en finos bordes negros y un casco renovado con máscara y cuernos teñidos completamente de blanco brillante.

Estas indumentarias se integran a sus uniformes principal, de visitante y "Midnight",completando finalmente la cuota de cinco opciones de vestuario permitidas por la liga.

La indumentaria amarilla debutará en la semana dos frente a New York Giants, mientras que la versión blanca saldrá al emparrillado ante Green Bay Packers.