Los Rams no tuvieron rival en la batalla de Los Angeles

Hiram Marín

Los Rams vencieron 24-9 a los Chargers en la batalla de Los Ángeles celebrada en la casa de ambos: el SoFi Stadium, en un duelo donde la ofensiva del rebaño despegó tras un inicio lento para asegurar la victoria.

Matthew Stafford comandó el triunfo al completar 17 de 25 pases para 157 yardas, un touchdown y una intercepción, mientras que la gran figura por aire fue el receptor abierto Puka Nacua, quien registró una actuación estelar con 11 recepciones para 80 yardas y una anotación decisiva de 18 yardas en el tercer cuarto.

Por tierra, el ataque terrestre local encontró dinamismo con el corredor Blake Corum, quien sumó 73 yardas y un touchdown en 11 acarreos, además de Kyren Williams, quien aportó 56 yardas y una anotación de una yarda.

Del lado de los visitantes, el pasador Justin Herbert terminó con 24 pases completos de 32 intentos para 231 yardas y dos intercepciones, batallando ante la presión constante de la defensiva rival, que incluyó capturas clave del ala defensiva Josaiah Stewart.

A pesar de los tres goles de campo convertidos por el pateador Cameron Dicker, el equipo no logró llegar a las diagonales y se quedó corto en el marcador final.

La muralla defensiva de los Rams cerró los espacios en la recta final del encuentro, frenando los últimos intentos de la ofensiva rival en zona roja para sellar el 24-9 definitivo y amarrar el triunfo en el estadio compartido.