Los playoffs en la NFL ya se asoman y este es el panorama

Hiram Marín

El panorama rumbo a los playoffs de la NFL 2025 entra en una etapa decisiva conforme se acerca el cierre de la temporada regular.

En la AFC, equipos como Denver Broncos y New England Patriots se mantienen en la parte alta con marcas de 11-2, mientras Jacksonville Jaguars (9-4) lidera su división.

Más atrás, Buffalo Bills, Los Angeles Chargers y Houston Texans siguen firmes en la pelea por comodines. La diferencia entre clasificar o quedar fuera sigue siendo mínima.

En la NFC, la lucha por los primeros puestos también es cerrada y con múltiples aspirantes. Los Angeles Rams (10-3) encabezan la NFC Oeste, mientras Green Bay Packers (9-3-1) y Chicago Bears (9-4) se mantienen en posiciones favorables.

Detroit Lions (8-5) continúa con opciones reales de postemporada. Los duelos directos comienzan a ser determinantes en los desempates.

La pelea por los comodines en la AFC permanece altamente competida. Bills y Chargers ocupan puestos de clasificación, con Texans muy cerca gracias a su rendimiento constante.

Ningún equipo tiene margen amplio y un tropiezo puede provocar caídas importantes en la tabla. Cada semana reconfigura el panorama de la conferencia.

En la NFC, equipos como Seattle Seahawks, San Francisco 49ers y Tampa Bay Buccaneers siguen con posibilidades matemáticas de clasificar. Tampa, aunque no controla completamente su destino, aún no está eliminado y continúa en la pelea dentro de su división.

Los criterios de desempate, como récord divisional y de conferencia, adquieren cada vez más peso. El cierre promete definiciones ajustadas.

Mientras tanto, algunos equipos ya quedaron fuera de la contienda, pero otros permanecen con vida hasta nuevo aviso.

La Semana 18 apunta a ser clave para definir sembrados, campeones divisionales y comodines. Con siete boletos por conferencia, la lucha se extiende hasta el final.

El camino rumbo al Super Bowl LX empieza a aclararse, aunque todavía no está escrito.