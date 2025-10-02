Los Minnesota Vikings ganaron en Londres en su segunda salida de la NFL

Redacción FOX Deportes

Minnesota Vikings remontaron en su última ofensiva para vencer este domingo 17-21 a los Cleveland Browns en un partido de la semana 5 de la temporada de la NFL jugado en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

UKnow we were going to find a way 🇬🇧 pic.twitter.com/GpizJWGFZC — Minnesota Vikings (@Vikings) October 5, 2025

Los Vikings se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL que juega partidos consecutivos en una temporada fuera de Estados Unidos en diferentes ciudades. La semana pasada perdió ante Steelers en el Croke Park de Dublín.

Minnesota tiene tres triunfos y dos derrotas en el segundo puesto del Norte de la Conferencia Nacional. Los Browns, con marca de 1-4, siguen en el fondo del Norte de la Conferencia Americana.

Cleveland tomó ventaja en la primera mitad 10-7 con un envío a las diagonales hacia Harold Fannin Jr., y con 'field goal' de 31 yardas de Andre Szmyt; Vikings anotó con una jugada de engaño que culminó con pase de touchdown de Cam Akers para Josh Oliver.

En el tercer cuarto Minnesota dio la vuelta 10-14 con acarreo de Jordan Mason. Cleveland contestó con envío a las diagonales que atrapó David Njoku para retomar el mando 17-14.

Minnesota remontó en el último periodo, a 25 segundos del final, con un pase de Wentz hacia Jordan Addison para triunfar 17-21.