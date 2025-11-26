Los Lions se alejan peligrosamente de los playoffs

Hiram Marín

El pavo fue para los Green Bay Packers. En una visita bastante productiva, en el primer juego del tradicional Día de Acción de Gracias, los 'Cheeseheads' derrotaron 31-24 a unos Detroit Lions que siguen a la baja.

Aunque de manera individual Jared Goff no lo hizo mal con 256 yardas y 2 pases de touchdown, definitivamente la lesión del receptor estelar Amon-Ra St. Brown fue el detonante de la derrota.

Packers spoil Thanksgiving in Detroit! 🧀 pic.twitter.com/QleZ6XkLrp — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) November 27, 2025

Lamentablemente, St. Brown fue atacado por 'fuego amigo', pues se torció el tobillo cuando un compañero suyo cayó accidentalmente sobre él, en una acción de bloqueo.

Esto provocó que la profundidad de Detroit no se viera y por el contrario, Green Bay se dio gusto lanzando el balón y la muestra la dio el quarterback Jordan Love, con 4 pases de touchdown y 210 yardas.

La defensiva de los Packers mantuvo a raya a Jahmyr Gibbs y David Montgomery, el reloj fue su aliado gran parte del encuentro y de esa forma llegó una victoria que se vuelve relevante, pues pone su réord en 8-3-1.