Los Lions no bajan el ritmo y se impusieron en Alemania

Hiram Marín

Los Detroit Lions dictaron condiciones en el Allianz Arena de Munich al aplastar 35-10 a los New England Patriots ante 70,225 aficionados, sumando así su quinta victoria consecutiva.

El encuentro quedó marcado desde la primera serie ofensiva por la baja del quarterback titular de Nueva Inglaterra, Drake Maye, quien abandonó el emparrillado por una lesión en el tobillo tras ser capturado por Aidan Hutchinson (quien también salió lastimado de la rodilla al celebrar la jugada).

Amon-Ra St. Brown celebró su regreso a Alemania con dos recepciones de anotación (de 56 y 28 yardas), comandando un ataque aéreo donde Jared Goff completó 20 de 31 envíos para 303 yardas, tres touchdowns y dos intercepciones.

Por tierra, el corredor Jahmyr Gibbs tuvo una actuación histórica al acumular 153 yardas terrestres con dos anotaciones y sumar otras 99 yardas por recepción para superar las 250 yardas totales desde la línea de golpeo.

Sin su pasador titular, la ofensiva de los Patriots padeció durante casi todo el compromiso bajo los controles del suplente Tommy DeVito, quien lanzó para 81 yardas y sufrió una intercepción.

Nueva Inglaterra apenas pudo responder con un gol de campo de 33 yardas de Andy Borregales en el arranque y un pase de anotación de 10 yardas de DeVito para Lan Larison en el último cuarto, cuando el marcador ya estaba completamente definido.

Con esta contundente victoria en territorio europeo, los Lions mejoran su marca a 7-2 y se consolidan como uno de los equipos más sólidos de la conferencia. En contraparte, los Patriots caen a un registro de 5-5 tras sufrir su segunda derrota al hilo y la tercera en sus últimos cuatro partidos, regresando a casa con fuertes preocupaciones por las lesiones de Maye y el receptor A.J. Brown.