Los Jaguars fueron aplastantes con unos desvalidos Ravens

Hiram Marín

La situación de los Baltimore Ravens es dolorosa y triste. Los Jacksonville Jaguars les pasaron por encima 33-10 y quedo en evidencia que sin Lamar Jackson las aves de Maryland pierden gran parte de su peligrosidad.

La escuadra de Florida dominó el encuentro de principio a fin e impuso condiciones ante un rival maniatado por las bajas ofensivas. Con este resultado, Baltimore sumó su tercer descalabro consecutivo, mientras que Jacksonville firmó un gran golpe de autoridad.

Trevor Lawrence lideró el ataque visitante con una actuación eficiente al acumular 240 yardas por aire y 1 pase de touchdown, conectando envíos explosivos con Parker Washington, quien sumó una recepción de TD de 50 yardas.

El juego terrestre de Jacksonville terminó por desgastar a la defensiva rival con anotaciones por tierra de Bhayshul Tuten y Chris Rodríguez Jr.. Además, el pateador Cam Little tuvo una jornada perfecta al convertir sus 4 intentos de gol de campo y sumar 3 puntos extra.

Por su parte, la mermada ofensiva de Baltimore volvió a pasar estragos con las ausencias por lesión de Lamar Jackson y Tyler Huntley y con el novato Joe Fagnano en los controles, quien no logró descifrar el cerrojo defensivo y terminó con tan solo 60 yardas por aire y 2 intercepciones.

✅ Jacksonville Jaguars saca el triunfo en el M&T Bank Stadium y alzan la mano para ser el rival a vencer en la AFC.



Baltimore Ravens espera la llegada de Jacoby Brissett tras la noche trágica de Joe Fagnano. ?#NFLenFOX pic.twitter.com/wRMNjwNZeh — FOX (@somos_FOX) November 6, 2026

Los Ravens buscaron generar peligro mediante la vía terrestre con Derrick Henry, pero la defensiva felina contuvo los embates en momentos clave. El único chispazo de seis puntos para los locales llegó en el último periodo mediante un acarreo de 65 yardas de Justice Hill.

La defensiva de los Jaguars sentenció la historia al provocar tres entregas de balón y frenar en seco los intentos de respuesta del cuadro de Maryland. Montaric Brown y Jourdan Lewis sellaron el triunfo recuperando ovoides vitales para congelar el reloj.

De esta manera, Jacksonville reafirma su liderato divisional en el Sur de la AFC, mientras que los Ravens se mantienen hundidos en una profunda racha negativa en el Norte.