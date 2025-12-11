Los Falcons no quieren ser escalón de nadie y lo demostraron

Redacción FOX Deportes

Atlanta logró una apretada victoria sobre los Buccaneers por 29‑28 en Tampa, rompiendo expectativas pese a su temporada discreta (4‑9).

El partido en Raymond James Stadium se vivió como un clásico de rivalidad, lleno de intensidad desde el kickoff, con ambos equipos intercambiando golpes ofensivos y errores que mantuvieron la diferencia mínima.

La atmósfera reflejaba la necesidad de cada equipo: orgullo para Atlanta y control de división para Tampa Bay. Los Falcons supieron mantener la calma en los momentos clave para llevarse la victoria en los últimos segundos.

El ataque de Atlanta encontró ritmo con Kirk Cousins moviendo bien las cadenas, pero fue Kyle Pitts quien brilló con luz propia. El tight end acumuló recepciones clave y encontró el end zone varias veces, rompiendo marcas personales y obligando a Tampa Bay a ajustar su defensa constantemente.

Por momentos, Atlanta dominó el medio campo y abrió brechas que supo capitalizar. Su química con Cousins marcó la diferencia en un duelo de ofensivas equilibradas.

Tampa Bay no se quedó atrás: con Baker Mayfield comandando la ofensiva y un par de conversiones importantes, los Bucs tomaron ventaja al inicio de la segunda mitad y llegaron a estar 28‑14 en el marcador.

FALCONS COME BACK TO WIN IT ON TNF! 🔥🍿 pic.twitter.com/WQo1XvNoSB — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) December 12, 2025

La defensa de Atlanta, que había tenido altibajos, ajustó en momentos puntuales para contener embestidas clave y forzó oportunidades decisivas. Las tensiones aumentaron mientras el reloj avanzado de juego favorecía el dramatismo.

El cierre fue de película. Con la presión al tope y la victoria pendiendo de un hilo, los Falcons empujaron hasta la zona roja y Zane González conectó un gol de campo que selló el triunfo.

Fue un golpe de autoridad para un equipo eliminado de playoffs pero hambriento de orgullo, y una derrota dolorosa para unos Bucs que ahora ven complicada su lucha divisional. El resultado deja en claro que, en la NFL, hasta el final nadie da nada por ganado.