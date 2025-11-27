¿Los Cowboys son de verdad?, este jueves lo confirmaron

Hiram Marín

En el segundo juego del Thanksgiving, Dallas explotó desde el inicio y dejó claro que su momento es real: por segunda semana consecutiva vencieron a un contendiente del último Super Bowl, ahora 31-28 a los Chiefs.

Kansas City abrió arriba con la conexión Mahomes–Rashee Rice, pero Prescott respondió de inmediato para sostener el pulso del duelo. El ritmo era feroz, digno del escaparate festivo.

El control cambió antes del descanso, cuando el gol de campo de Brandon Aubrey y la carrera anotadora de Malik Davis voltearon el marcador. Dallas estiró la ventaja en el tercer cuarto con otro gol de campo, imponiendo orden y agresividad.

La defensiva azul y plata limitó a Mahomes justo cuando los Chiefs buscaban acelerar. Era un partido que pedía temple.

Kansas City reaccionó al inicio del último cuarto con otro touchdown de Rice, encendiendo la posibilidad de una remontada clásica.

Pero Dallas frenó cualquier intento: Prescott comandó una serie quirúrgica que culminó en pase de anotación a Javonte Williams y conversión de dos puntos con George Pickens. Aubrey remató con un gol de campo corto que resultó determinante.

El triunfo no solo amarró un Thanksgiving memorable; también envió un mensaje a toda la liga: Dallas está venciendo a los pesos pesados cuando más cuenta.

Para los Chiefs, la derrota abre complicaciones duras en la AFC y los obliga a ajustar de inmediato para no caer en un terreno resbaloso rumbo a diciembre. Dallas, mientras tanto, se impulsa con fuerza.