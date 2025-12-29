Los Cowboys cortaron al defensivo Trevon Diggs

EFE

Los Dallas Cowboys liberaron a Trevon Diggs este 30 de diciembre de 2025, justo antes del cierre de la temporada regular. El esquinero de 27 años, dos veces seleccionado al Pro Bowl, pasará por el proceso de 'waivers'. Si ningún equipo lo reclama, podrá convertirse en agente libre. El movimiento sorprendió por la cercanía con el final del calendario.

Diggs firmó en 2023 una extensión millonaria de cinco años y 97 millones de dólares, pero las lesiones complicaron su continuidad. Desde entonces, solo pudo disputar 21 de 50 juegos posibles.

Un desgarro de ligamento cruzado anterior, seguido de molestias adicionales, limitaron su impacto. Dallas no obtuvo el rendimiento esperado tras la renovación.

En 2025, Diggs jugó ocho encuentros con 25 tacleadas y sin intercepciones antes de quedar fuera de la plantilla. Su campaña también se vio afectada por una conmoción cerebral derivada de un percance doméstico.

The #Cowboys have released CB Trevon Diggs, per multiple reports. pic.twitter.com/0UiqgW8W3f — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) December 30, 2025

Una lesión de rodilla reabrió dudas sobre su disponibilidad. La combinación de factores pesó en la decisión de la directiva.

La salida del defensivo marca el final de una etapa que incluyó el liderato de la NFL en intercepciones en 2021. Diggs se va como una pieza reconocida, pero mermada por la irregularidad física. Ahora su futuro dependerá de si algún equipo apuesta por él en waivers. De lo contrario, probará el mercado como agente libre rumbo a 2026.