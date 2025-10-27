Redacción FOX Deportes
Los Chiefs ya tomaron paso, ¿habrá quien los pare?
Kansas City sumó su quinta victoria consecutiva, ahora sobre Washington
Kansas City demostró que su inicio de temporada fue solo un tropiezo. Tras un empate 7-7 al medio tiempo, los Chiefs ajustaron su ofensiva y marcaron 21 puntos consecutivos en la segunda mitad para imponerse 28-7.
Patrick Mahomes, quien había lanzado dos intercepciones en la primera mitad, se recuperó con tres touchdowns en el tercer cuarto. Travis Kelce, con una recepción de 38 yardas, empató el récord de franquicia con su 83º touchdown, igualando a Priest Holmes.
Mahomes completó 27 de 38 pases para 262 yardas, con dos touchdowns y una intercepción. Además, corrió seis veces para 17 yardas. Kelce registró 83 yardas en cinco recepciones, incluyendo un touchdown de 10 yardas. Rashee Rice contribuyó con un touchdown de 18 yardas, sumando su tercer TD de la temporada. Kareem Hunt también anotó, con una carrera de una yarda.
La defensa de Kansas City fue dominante, limitando a Washington a solo 7 puntos. George Karlaftis aumentó su total de capturas a 4.5 con una captura clave sobre Marcus Mariota. Nick Bolton mostró su instinto con una tacleada poderosa en el backfield, mientras que Michael Danna también presionó constantemente al mariscal de campo rival.
Con esta victoria, los Chiefs mejoraron a 5-3 en la temporada, consolidando su posición en la AFC. Por otro lado, los Commanders cayeron a 2-6, enfrentando desafíos significativos en su temporada.
