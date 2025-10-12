Los Chiefs ya enderezaron el camino y lo demostraron otra vez

Redacción FOX Deportes

Los Kansas City Chiefs derrotaron a los Detroit Lions por 30‑17 en un emocionante partido celebrado de domingo por la noche celebrado en el Arrowhead Stadium.

Patrick Mahomes lideró la ofensiva con tres pases de touchdown y una anotación por tierra, con lo que guió a su equipo a una victoria que refuerza su confianza en la mitad de la temporada.

BIG TEAM WIN‼️ pic.twitter.com/PnGR1hA878 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) October 13, 2025

Detroit inició con fuerza y logró adelantarse 10‑6 en el segundo cuarto gracias a jugadas ofensivas bien ejecutadas, pero Mahomes respondió antes del descanso con un touchdown terrestre que puso a los Chiefs al frente 13‑10.

La segunda mitad mostró la capacidad de reacción de Kansas City, que amplió su ventaja con dos pases de anotación de Mahomes hacia Marquise “Hollywood” Brown.

HALFTIME IN KANSAS CITY



DETvsKC on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/APQzynfMv8 — NFL (@NFL) October 13, 2025

Los Lions no se rindieron y lograron un touchdown en el último cuarto, lo que los acercó en el marcador, pero la defensa de Kansas City contuvo los últimos embates y evitó que la diferencia se redujera más. Harrison Butker sumó con tres puntos extra y un gol de campo de 33 yardas, consolidando la victoria de los locales.

Con este triunfo, los Chiefs demuestran resiliencia y capacidad para controlar los momentos clave del partido. Los Lions, por su parte, deberán ajustar su ofensiva y defensa para los próximos compromisos si quieren mantenerse competitivos en la temporada.