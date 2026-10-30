Los Chiefs 'rescatan' al pateador Justin Tucker

Redacción FOX Deportes

Los Kansas City Chiefs decidieron incorporar al experimentado pateador Justin Tucker a su escuadra de prácticas. Esta contratación se da ante las notables fallas y la baja de juego que ha mostrado Harrison Butker en los recientes compromisos de la temporada.

El rendimiento de Butker generó dudas en la directiva tras acumular varios intentos errados de gol de campo. La urgencia por asegurar mayor precisión en los equipos especiales motivó la búsqueda de una alternativa confiable en el mercado.

The #Chiefs add Justin Tucker, the 7-time Pro Bowler, to their practice squad, the first time he's signed since serving a 10-game suspension for violating the league's Personal Conduct Policy.



He's insurance for Harrison Butker, who has missed 15 total kicks since the start of… pic.twitter.com/pyKkabCklI — Ian Rapoport (@RapSheet) October 28, 2026

Antes de este momento, Tucker construyó una trayectoria histórica de 13 temporadas con los Baltimore Ravens. Se consolidó como uno de los mejores pateadores de la liga gracias a sus múltiples selecciones al Pro Bowl y un récord de efectividad.

Sin embargo, el pateador no vio acción el año pasado debido a una suspensión impuesta por la NFL. Dicha sanción disciplinaria derivó de problemas con la ley tras acusaciones de conducta inapropiada, apartándolo temporalmente de los emparrillados