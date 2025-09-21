Los campeones Eagles siguen invictos y contundentes

Hiram Marín

Los equipos especiales también ganan partidos y quedó demostrado este domingo. Los Philadelphia Eagles derrotaron 33-26 a Los Angeles Rams gracias sobre todo a dos goles de campo bloqueados, el último, que pudo significar el triunfo de los californianos, fue además regresado hasta touchdown por conducto del liniero defensivo Jordan Davis.

Los Rams tuvieron la oportunidad de llevarse el encuentro en varias ocasiones, llegaron a tomar una ventaja importante, pero poco a poco los campeones se levantaron, a pesar de que la defensiva angelina logró detener a Saquon Barkley y lo dejó con 46 yardas y sin touchdowns.

Pero el coach Nick Siriani sabe lo que es salir de problemas para conseguir una victoria. Le dio toda la confianza a Jalen Hurts y este respondió demostrando que no solo es un quarterback corredor, sino que también sabe pasar bien y lanzó tres pases de touchdown y 226 yardas.

Los Rams por su parte se cayeron en la segunda mitad y sobre todo en el último cuarto. Matthes Stafford conectó dos pases de touchdown y lanzó para 196 yardas pero no pudo reponerse de la intercepción sufrida.

I owe you my life pic.twitter.com/3L4ZZi3HTq — Philadelphia Eagles Central (@pheaglescentral) September 21, 2025

Fue increíble ver cómo los equipos especiales de los Eagles le taparon dos intentos de gol de campo a Joshua Karty, pero también fue empcionante ver a Jordan Davis mover de una manera tan agil sus 226 libras (152 kilos) y así llegar a las diagonales.

Pese a todo y aunque se ha dicho que aún no alcanza su nivel ideal y aún comete muchos errores, el campeón sigue invicto 3-0 y este domingo dio una lección de cómo se debe levantar un monarca.