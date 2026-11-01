Los Broncos son de verdad y ya son líderes de la AFC Oeste

Hiram Marín

Los Denver Broncos superaron 28-24 a los Kansas City Chiefs en un partido de alto voltaje, donde el quarterback Bo Nix brilló al completar 17 de 28 pases para 222 yardas, 2 anotaciones, 0 intercepciones y un rating de 103.9, añadiendo además 4 yardas por tierra en 3 acarreos para comandar la victoria.

Del lado visitante, Patrick Mahomes intentó la remontada al conectar pases clave, incluyendo una conexión profunda de 32 yardas con Travis Kelce, mientras Kenneth Walker III aportó solidez por tierra con 69 yardas en 20 acarreos para mantener a su equipo con vida en el marcador.

En las trincheras, el ala defensiva George Karlaftis presionó con insistencia y consiguió jugadas determinantes para frenar el avance local, pero la defensiva de Denver respondió con la misma firmeza bajo el liderazgo del linebacker Alex Singleton.

El gran desempeño de la defensiva de Denver brilló con fuerza sobre el cierre del partido, al detener a Mahomes en la zona roja durante los últimos drives para asegurar el 28-24 definitivo.

Con ese muro imparable en los instantes decisivos, los Broncos apagaron el último intento de Kansas City y sellaron un triunfo inolvidable ante uno de sus rivales divisionales.